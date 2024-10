Corinthians notifica Fla por Hugo Souza, mas clubes divergem sobre garantia

O Flamengo quer garantias a curto prazo. O clube carioca quer se precaver de calotes ou atrasos e teve uma experiência negativa com a venda de Matheuzinho recentemente. O clube, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o tema.

Pelo lado do Corinthians, a posição é que o contrato entre os clubes diz não haver necessidade de pagamento neste momento. O clube paulista entende que precisa apresentar uma garantia, que é o pré-contrato estabelecido com Hugo.

Esse pagamento seria feito a partir de 2025. São quatro parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025. Veja a nota oficial ao final da matéria.

Havendo acordo entre os clubes, o goleiro será vendido. A pressa do Corinthians tem a ver com a multa de R$ 500 mil para que Hugo entre em campo nos duelos entre as duas equipes. A diretoria já pagou no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e não quer pagar novamente.

O Corinthians quer adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. O valor dessa operação é de 800 mil euros (R$ 4,7 milhões). O Timão pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro pelo empréstimo até o fim do ano.

Há algumas semanas, o Corinthians garantiu ter o dinheiro para comprar o goleiro. Na ocasião, o presidente do clube, Augusto Melo, afirmou que ele estaria em campo na semifinal contra o Fla. Ele errou o prazo para realizar a operação, já que acreditava ser em 1º de outubro.