Danilo exalta dedicação de Filipe Luís no Flamengo: 'Viciado em futebol'

O casamento entre o técnico Filipe Luís e o Flamengo tem apresentado sucesso desde o ano passado, com a conquista de títulos importantes como a Copa do Brasil, a Supercopa e o Carioca. Para o experiente Danilo, um fator essencial dessa proeza está no empenho do ex-lateral esquerdo na função de treinador.

"Ele é viciado em futebol, em performance", disse Danilo nesta segunda-feira, em entrevista ao programa Galvão e Amigos, na TV Bandeirantes. "O Filipe gosta de gerir todas as fases do jogo, cuida dos detalhes, faz isso nos treinos. Traz as informações necessárias, onde o adversário pode te fazer mal e onde você pode fazer mal ao adversário. Se o jogador é inteligente, aproveita tudo isso", acrescentou.

Na volta ao futebol brasileiro, Danilo destaca a ótima relação com Filipe Luís. "Pude jogar com ele na Seleção e também contra em duelos de Real Madrid e Atlético Madrid na Espanha. Sempre tivemos afinidades, pensamos o futebol igual. Sabia que ele seria competente como técnico, mas não esperava que fosse tão rápido", comentou.