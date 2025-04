Cebolinha reativa 'relação socioafetiva' com Pedro e Arrascaeta no Flamengo

Ele (Cebolinha) tem essa relação socioafetiva com o Pedro e o Arrascaeta, eles se entendem muito bem. Muitas vezes o Pedro gosta de fazer um jogo associativo e ele (Cebolinha) é o cara que dá profundidade. O Cebolinha vem de uma lesão muito grave e é outro jogador que parece que não sentiu todo esse tempo parado.

Filipe Luís

Classificação e jogos Brasileirão

Cebolinha perdeu as semifinais e as finais do Carioca em função de uma lesão na coxa direita. Após retornar, foi titular contra o Deportivo Táchira, na Libertadores, e diante do Vitória, no Brasileiro. Em seguida, ficou como opção no banco de reservas em cinco partidas consecutivas, até voltar aos 11 iniciais diante do Corinthians, no último domingo.

Pedro enaltece conjunto

A coletividade do Flamengo foi um ponto enaltecido por Pedro. Eleito o craque do jogo na goleada sobre o Corinthians, ele compartilhou o prêmio com o grupo.

Craque todo mundo foi, o conjunto da equipe que se sobressaiu. Quando o coletivo sobressai, o individual aparece também. É dividir o prêmio porque o mais importante é dentro de campo ajudando o Flamengo.

Pedro, à TV Globo

Expressão é utilizada no meio jurídico

Pouco utilizada no futebol, a expressão "relação socioafetiva" - dita por Filipe Luís — é muito empregada no meio jurídico. Ela caracteriza vínculos entre pessoas que, embora não tenham laços biológicos ou de casamento, são reconhecidas como pai/mãe e filho/filha.