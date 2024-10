Bets proibidas: o que você precisa saber sobre recente polêmica no futebol

As empresas não regulamentadas só podem operar até o dia 10 de outubro, data máxima para a devolução do pagamento aos apostadores. A partir de 11 de outubro, os clubes não poderão mais estampar as marcas na camisa, nem em outras ações publicitárias.

"Como isso vai funcionar na prática? As entidades que organizam competição esportiva vão ser obrigadas a colocar no seu regulamento que fica proibido estampar marca de empresa de betting que não tiver autorizada a operar no Brasil. Isso vai ter que estar no regulamento. Além disso, nós vamos ter a própria fiscalização do governo que deve ser feita via Ministério do Esporte, Ministério da Justiça e Fazenda. Então, são vários meios que vão ser utilizados para proibir, tanto o esportivo, como o regulamento da competição — e aí você descumprir o regulamento pode dar pena no CBJD — quanto sob o ponto de vista do Ministério da Justiça e do Esporte da Fazenda", disse José Francisco Manssur, sócio do escritório CSMV Advogados, ex-assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, que esteve à frente da elaboração das regras para o setor de apostas por quota fixa no Brasil.

E as placas de publicidade?

As casas de apostas bloqueadas também não poderão aparecer nas placas de publicidade dos torneios nacionais a partir de 11 de outubro.

Qual a visão da CBF?

A CBF não tem ingerência sobre o assunto, porque a regulamentação é por força da lei. A confederação vai esperar que o poder público atue.