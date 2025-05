Clubes da Libra e LFU articulam atuação em bloco em eleição na CBF

"Com unidade, os clubes encaram com serenidade a situação da CBF. Unidos, entendemos que não seremos coadjuvantes e tanto Libra quanto a LFU continuarão imbuídas na formação da Liga única", disse o presidente da Libra e do São Paulo, Julio Casares, em contato por telefone.

A LFU confirmou que tem o mesmo pensamento de Casares.

Houve uma reunião entre os dois blocos de clubes, Libra e LFU, nesta tarde de sexta-feira. O assunto da eleição para o sucessor de Ednaldo foi discutido. Há mais dois dias para registrar uma chapa.

A questão é que, pelo estatuto, as federações estaduais têm 81 votos somados. Além disso, pelas regras no estatuto antigo da CBF, seriam necessárias 8 federações e cinco clubes para registrar chapa. O novo estatuto só exige cinco federações. Em princípio, o anterior que seria válido com a decisão judicial.

O registro de chapas para a CBF será no início desta semana.