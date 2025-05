Defesa de Augusto mostra indignação por nova data de votação de impeachment no Corinthians

O advogado de Augusto Melo, Ricardo Cury, mostrou-se incomodado com a marcação da nova data para votação do impeachment do presidente do Corinthians. Nesta sexta-feira, Cury esteve ao lado do mandatário em coletiva de imprensa e disse que a defesa foi surpreendida pelo agendamento feito por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube.

Tuma convocou para o próximo dia 26 de maio, uma reunião para votar o impeachment do presidente Augusto Melo, no Parque São Jorge. Haverá uma primeira chamada às 18h (de Brasília) e outra às 19h. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet.

"Agora, ele (Tuma) renovou a para o dia 26. A defesa ficou muito surpreendida com isso. Porque estava todo mundo divulgando que o inquérito está no fim. (...) O inquérito está no fim, pode acabar hoje. Por que chamar para o dia 26? Parece que tem um cálculo político aí. Por que esse atropelo?", questionou.