Presidente do Corinthians afirma que não renunciará em caso de indiciamento

Escolha de diretores: "Quando assumimos, eu costumo dizer que quando você contrata um jogador, você tem que ter tempo de adaptação. Técnico a mesma coisa. O presidente é a mesma coisa. Por mais que esteja há 40 anos aqui, quando você assume essa cadeira é muito diferente. Não tinha ideia realmente do tamanho. Precisei de um tempo para me adaptar. Todos que estiveram aqui, dedicaram seu tempo para fazer um Corinthians melhor. Todos estavam por amor ao clube. Só que tudo tem um ciclo, uma data de validade. Talvez eles tenham compromissos com empresa, família... E preferem se distanciar. Mas uma empresa do tamanho do Corinthians sempre precisa de reformulação, pessoas motivadas. Faz parte, gente que se adapta, gente que não. Todos que estiveram, estão e vão estar aqui, estão por amor ao Corinthians, porque ninguém aqui recebe salário".

Finanças do Corinthians: "Tem um grande contrato que vai para a mão do Cori semana que vem. Imagine o que o Corinthians vai receber esse ano sem ter gasto nada até agora. Por isso estamos com superávit, com um processo de pagar dívidas. Todo departamento vai ter que economizar 30% agora, doa a quem doer. Menos no futebol".

Polêmicas com contratações na base: "Se falam em 80 contratações... São 80 participações, eu não faço contratação para base. Não dou um real pra jogador na base. Primeiro porque ele está no maior clube do mundo. O que eu fazia como diretor da base era parceria com clubes menores. Quando eu achava um jogador que eu gostava, eu ia lá fazer parceria com esse clube pelo atleta".