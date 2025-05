Augusto Melo fala sobre caso VaideBet e afirma que não renunciará ao cargo se for indiciado

Antes do mandatário, também foram ouvidos em oitiva o ex-superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, e Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube.

A defesa do mandatário corintiano, entretanto, parece ter plena certeza que Augusto não será indiciado no Caso VaideBet. De acordo com Ricardo Cury, não há nenhuma ação ilegal e nenhuma omissão do presidente.

"A defesa tem muita segurança e tranquilidade de que o presidente não será indiciado. Não há elementos para o indiciamento do presidente Augusto, e justifico. O potencial investigado tem que ter uma ação ou omissão praticada por ele investigado. (...). Omissão não teve. E ação ilegal do presidente? Nenhuma. Esse contrato seguiu o fluxo que é normal dentro do Corinthians. Passou por todos os departamentos do Corinthians, inclusive pelo compliance, marketing, administrativo. O último a assinar o contrato foi ele. O contrato chegou já assinado por todo mundo. Ação não teve, omissão não teve. Como vai responsabilizar criminalmente uma pessoa? A defesa está muito incomodada com esse caso", afirmou o profissional.

O caso VaideBet está sendo conduzido pelo delegado Tiago Fernando Correia, do DPPC, com o apoio do Promotor de Justiça do Gaeco (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Juliano Carvalho Atoji.

"Para mim, é difícil falar de uma situação que desconheço. Para mim foi uma surpresa e enorme, mesmo porque eu fiz a minha parte. Sou sempre o primeiro a fazer uma proposta e o último assinar depois que passa pelos setores. Não cabe a mim investigar a empresa que está patrocinando. Desde que assumi a cadeira, nunca assumi nada sem o meu jurídico e meu compliance dar o ok. Minha área é administrativa, comercial. Jamais vou não aceitar o que um jurídico me fala. Foi uma novidade, é difícil aceitar e entender tudo isso. Da forma que foi conduzido, que foi feito. Fui o primeiro a falar, se tem alguma coisa errada, que vá a polícia", concluiu o presidente.