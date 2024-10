'Corinthians terá que pagar Depay': Mattos explica Esportes da Sorte vetada

Não teve nenhum erro, ontem eu falei com o Ministério da Justiça e a Esportes da Sorte foi barrada.. E não só ela, a Vai de Bet também, as duas patrocinadoras, a atual e a ex-patrocinadora do Corinthians, as duas foram barradas. A Vai de Bet e a Esportes da Sorte fizeram o pedido, só que nessa portaria do Governo que estabelece esse funcionamento provisório fala que não pode estar envolvido em cometimento de atos ilícitos, e as duas estão com investigação nos seus grupos empresariais. A minha apuração no Ministério da Justiça é que é óbvio que isso teve peso — as duas estão envolvidas em investigação policial de lavagem de dinheiro. Como como vai dar uma autorização visto uma portaria que prevê idoneidade? Um dono acabou de ser preso e o outro dono está foragido, então por isso que não passou".

Não estou achando aqui, foi a apuração que fiz ontem no Ministério da Justiça, na Secretaria de Apostas, que faz essa aprovação. Pela lei, se você não tem autorização para operar regularmente no Brasil, não tem autorização para fazer nenhuma propaganda e patrocinar ninguém, e isso será válido a partir de 11 de outubro. A partir de 11 de outubro, a Esportes da Sorte não pode fazer propaganda ou patrocinar ninguém, pelo entendimento da Fazenda e da Secretaria de Aposta. A empresa pode ir à Justiça questionar, obter uma liminar, já aconteceu diversas vezes você ter uma regulamentação governamental e alguém discutir na Justiça, é até previsível que isso aconteça, mas pelo Ministério da Fazenda, a Esportes da Sorte está vetada. Rodrigo Mattos

