Weverton deixou Neymar no 'vácuo' por bola do ouro olímpico na Rio-2016

Weverton, goleiro do Palmeiras, relembrou um 'vácuo' inusitado dado em Neymar na conquista do ouro nas Olimpíadas do Rio 2016.

O que aconteceu

O camisa 10 foi o responsável por converter a última e decisiva cobrança, dando o título a seleção brasileira. Após o título, Weverton conta que tinha 'que levar alguma coisa daquele momento' para guardar de recordação: a bola do ouro.

Na emoção de buscar algum objeto, o goleiro acabou deixando Neymar 'no vácuo' para assegurar a bola do jogo. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar no canal do UOL Esporte no YouTube.