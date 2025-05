Clube anuncia Casa Flamengo para o Mundial de Clubes da FIFA

A Resenha Rubro Negra, por exemplo, será uma série de eventos exclusivos composta por três encontros, 15 e 19 de junho, na Filadélfia, e 23 de junho, em Orlando.

Além disso, o Flamengo conta com 15 embaixadas nos Estados Unidos, onde terão programas especiais nos três primeiros jogos da equipe no Mundial, diante de Esperánc, Chelsea e outra equipe a ser definida - Los Angeles FC ou América do México.

Os que não viajarem aos Estados Unidos poderão acompanhar os detalhes dos bastidores e toda a movimentação em torno da competição pela Flamengo Tv, que fará a cobertura completa nas redes sociais rubro-negras.