Corinthians: Negociações por atacante e goleiro travam por caos político

O Corinthians não consegue avançar em negociações por atletas por conta da indefinição de Augusto Melo na presidência. Na Live do Clube, Samir Carvalho informou que duas negociações que estavam em andamento foram paralisadas por este motivo.

O clube alvinegro chegou a negociar com o goleiro Matheus Magalhães, do Ajax (HOL), e com o atacante João Marcelo, do Atlético-MG, mas as conversas estão suspensas.