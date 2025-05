Ednaldo vai ao STF para derrubar eleição na CBF: 'Risco institucional'

Afastado da presidência da CBF, Ednaldo Rodrigues pediu ao ministro Gilmar Mendes, do STF, a anulação da eleição convocada pelo interventor Fernando Sarney para ocorrer no próximo dia 25.

O que aconteceu

Ednaldo quer derrubar o pleito justificando "risco institucional". O agora ex-presidente cita uma votação do Supremo prevista para ocorrer no dia 28 de maio que julgará a validade da eleição de 2022, que o manteve no poder.

Ele ainda classificou seu afastamento como uma "intervenção ilegal e ilegítima" por parte de Sarney. O requerimento foi assinado pelo escritório do advogado Gamil Foppel.