Endrick diz que usa 'botãozinho' no TikTok para se blindar de críticas

Endrick evita se deixar levar por opiniões externas. O camisa 16 do Real Madrid segue apenas conselhos de Carlo Ancelotti, técnico do clube, e de seus companheiros.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Eu não vejo nada [vídeos com críticas]. Eu via bastante, mas o futebol é isso. Se você faz um gol hoje, todo mundo vai te exaltar, vão falar que é o melhor, mas quando perde, o povo te joga lá para baixo. Aconteceu muito comigo no Palmeiras e eu aprendi a não ver. Sempre que têm vídeos, tem aquele botãozinho "não interessa". Quem vê TikTok sabe que tem isso, eu vejo muito, então uso isso. Nunca mais apareceu. Eu só sigo os conselhos do meu treinador e dos companheiros, isso me ajudou muito. O que importa é isso. De quem vem de fora, nada me importa. Endrick, à TNT Sports

Endrick é titular pela 1ª vez no Real

Endrick foi titular pela primeira vez na derrota do Real Madrid para o Lille por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), pela Champions League. O atacante atuou até os 12 minutos do segundo tempo.

O jogador brasileiro teve uma chance clara de marcar, mas parou em defesa do goleiro Chevalier ainda no primeiro tempo. Na etapa final, ele fez uma falta após dar um carrinho e recebeu o cartão amarelo. Endrick deixou o campo para a entrada de Mbappé.