João Alves valoriza vitória do Santos no Paulista sub-20

No último final de semana, o Santos derrotou o Audax por 2 a 0 e chegou à sua primeira vitória no Paulista sub-20. João Alves, atacante do Peixe, comentou sobre a boa partida da equipe fora de casa.

"Bom jogo de toda a equipe, conseguimos entender bem o que foi trabalhado com o professor Maurício e dentro de campo fizemos valer a força desse grupo", afirmou.

Após o triunfo sobre a equipe osasquense, o Alvinegro Praiano também derrotou o Grêmio, mas pelo Campeonato Brasileiro.