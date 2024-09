'Problemas' na Copa América, estádios da NFL também prevalecem no Mundial

Quatro estádios da NFL foram palcos da Copa América e serão do Super Mundial também. Hard Rock Stadium, Mercedes Benz Stadium, Bank of America Stadium e Lincoln Financianl Field farão a 'dobradinha' de competições. O Inter&Co Stadium é o único projetado para futebol que foi 'repetido'.

A final do Super Mundial será disputada em uma casa da NFL. A decisão ocorrerá no MetLife Stadium, estádio de Nova York que recebe jogos do New York Giants e do New York Jets.

Problemas com 'minicampos' na Copa América

A Copa América foi disputada em gramados com dimensões 100m x 64m e não com 105m x 68m, como nos principais torneios do mundo organizados pela Fifa. As negociações para a Copa América foram feitas pela Conmebol, organizadora da competição.

Donos dos estádios, os times da NFL teriam problemas estruturais se tentassem aumentar os gramados. Isso porque precisaram quebrar arquibancadas e até diminuir a capacidade.

A Fifa ainda não divulgou se obrigará os clubes a adaptarem seus estádios às dimensões tradicionais de suas competições.