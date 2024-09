Fifa anuncia sedes do Super Mundial de Clubes; final será em Nova York

O anúncio foi feito durante o Global Citizen Festival. O evento foi realizado no Central Park, em Nova York.

O Super Mundial será realizado entre 15 de junho a 13 de julho de 2025. A competição já tem 30 times classificados, com três brasileiros entre eles: Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

O Brasil pode ter mais um representante. Atlético-MG e Botafogo brigam pela última vaga sul-americana na competição — o título da Libertadores dá a vaga. Peñarol [se for campeão da Libertadores] e Olímpia [se o River vencer a Libertadores] são os outros times no páreo.

Como será o Super Mundial?

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato.

Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único.