Flamengo vence Athletico-PR no Maracanã em noite de xingamentos a Tite

Sem clima com a torcida. O público baixo foi um dos grandes indicadores de que os torcedores do Flamengo não estão satisfeitos com o desempenho do time. Antes do jogo, tiveram xingamentos ao técnico Tite, ao vice-presidente de Futebol Marcos Braz e ao presidente Rodolfo Landim. Durante o jogo, até houve cantos de apoio, mas vaias e novas críticas a Tite ganharam mais ecos.

Flamengo de olho na Copa do Brasil. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (2), às 21h45, contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. O duelo foi um dos motivos que fez a comissão técnica optar por um time misto contra o Furacão.

Como foi o jogo

Flamengo fez pressão inicial. O time de Tite começou o jogo com boas trocas de passe e com presença no campo de ataque, em avanços, principalmente, pelas alas. As chances criadas, porém, não foram aproveitadas. Em uma delas, ainda nos primeiros minutos, Thiago Heleno salvou cabeçada de Léo Ortiz quase em cima da linha.

Athletico-PR aposta nos contra-ataques. O Furacão adotou uma estratégia de sair em velocidade. Encontrou obstáculos no momento de finalizar as jogadas, mas conseguiu levar alguns sustos à defesa adversária — Cuello surpreendeu em falta e viu Rossi fazer boa defesa.

Vaias ao fim do primeiro tempo. Assim como já tinha acontecido antes do apito inicial, a torcida do Flamengo voltou a mostrar insatisfação com o time. Ao fim do primeiro tempo, o som que se ouviu da arquibancada foi o das vaias.