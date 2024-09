Flamengo x Vasco: brigas tiveram caveirão da PM, faca, granada e 31 detidos

O domingo (15) no Rio de Janeiro foi marcado pela violência e barbárie de organizadas de Flamengo e Vasco antes e depois do clássico no Maracanã. O saldo da selvageria foram 31 detidos, cinco hospitalizados, apreensão de faca, granada, bastões de madeira e utilização até mesmo de um "caveirão" blindado por parte da Polícia Militar.

O que aconteceu

As pancadarias começaram ainda pela manhã no bairro do Tanque, na Zona Oeste. A briga por volta das 10h teve dois homens que foram linchados e ficaram desacordados e ensanguentados na pista do BRT. Eles foram levados com ferimentos graves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Taquara. O 18º Batalhão foi acionado e conseguiu deter dez elementos.

Em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, a confusão resultou em disparos de arma de fogo. O 41º Batalhão fez um cerco na região e deteve seis homens que estavam munidos com uma granada, dois bastões de madeira e uma touca.