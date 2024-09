Alex Sandro admite que Fla diminuiu intensidade: 'Baixamos a guarda'

Estreante na partida, o lateral esquerdo Alex Sandro admitiu que o Flamengo diminuiu a intensidade após abrir o placar no clássico com o Vasco neste domingo (15). Em seguida, o Rubro-Negro acabou sofrendo o empate aos 41 minutos do segundo tempo.

Baixamos a guarda no final, a verdade foi essa. Poderíamos ter mais posse de bola, sermos mais organizados, porém, futebol só acaba quando o juiz apita. Tenho certeza que serviu de aprendizado para os próximos jogos

Alex Sandro

O lateral disse ter se sentido bem em sua estreia. O jogador, no entanto, entende que tem margem para evolução ainda.