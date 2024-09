Brigas de organizadas de Flamengo e Vasco têm 31 detidos e cinco feridos

A Polícia Militar fez um cerco aos criminosos e conseguiu deter dez pessoas. Os detidos foram levados para a 41ª DP (Tanque).

Em Duque de Caxias, até um "caveirão" da Polícia Militar foi utilizado na tentativa de dispersar a briga. O confronto aconteceu no bairro Vila São Luís e resultou em 12 detidos, três custodiados no hospital Moacyr do Carmo, além da apreensão de cabos de madeira, uma faca e um artefato explosivo.

Somando todas as brigas no Rio já são 31 detidos, segundo a PM. Nas imediações do Maracanã há um reforço na segurança e o clima é mais tranquilo.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (15), às 18h30, no Maracanã. O jogo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja as notas oficiais da Polícia Militar

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), neste domingo (15/09), policiais da unidade foram acionados para uma ocorrência de briga de torcidas no bairro Tanque. Chegando ao local, os militares atuaram na dispersão do tumulto e, após a realização de um cerco, detiveram 10 suspeitos. Dois feridos foram socorridos à UPA da Taquara. A ocorrência está em andamento na 41ª DP (Tanque). O policiamento está reforçado na região".