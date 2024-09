Coutinho supera até covid para salvar Vasco contra o Fla: 'Ouvi besteira'

No jogo, em si, Coutinho estava à beira do campo, prestes a entrar, quando o Flamengo abriu o placar com Gerson. Mas o time não jogou a toalha. Substituto de Payet, ele fez de cabeça, após um contra-ataque.

"A sensação era ruim (do gol), acabamos tomando gol na hora que eu iria entrar. Mas conseguimos o empate, estou muito feliz. Vamos seguir, porque fim de semana que vem tem jogo importante. Temos que continuar brigando para manter a sequência positiva", afirmou.

Coutinho não atuava desde o empate com o Red Bull Bragantino, em 5 de agosto. Fora de campo, ouviu piadas e questionamentos sobre sua forma física. Mas a cabeçada mostrou que pode ser útil ao longo dessa campanha de ascensão do Vasco no Brasileirão.

"Foi complicado. Eu ouvi bastante besteira sobre mim, mas tudo bem. Sei o quanto eu luto ali dentro, o quanto eu lutei para voltar antes. O pessoal do departamento médico estava de cabeça cheia. Tive covid ainda. Foi um mês complicado, mas já passou. Só pensamento positivo".