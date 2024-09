Ex-árbitros veem erros de juiz em gols polêmicos de Corinthians x Juventude

O lance é de interpretação, e por isso o VAR não deveria intervir [gol de Lucas Barbosa]. Apesar disto, a decisão correta é marcar a falta porque o Hugo, mesmo sem ter a bola dominada nas mãos, foi atingido com a sola da chuteira, ato que caracteriza uma jogada perigosa. Foi um jogo perigoso do Lucas Barbosa.

O gol foi validado de maneira errada [contra de Hugo Souza]. A falta, já com a bola em jogo, foi muito clara no Fagner. Além disso, houve infração no próprio Hugo, que sofreu carga do zagueiro do Juventude. Manoel Serapião

A anulação [do gol de Lucas Barbosa] foi correta porque o goleiro do Corinthians tinha a posse da bola. O gol [contra de Hugo Souza] deveria ser anulado pois acontecem duas faltas no lance: a primeira falta em cima do Fagner e a segunda falta no Hugo, que é tocado pelo Zé Marcos. Ulisses Tavares

Os dois lances são claros e só cabe uma única interpretação. Em ambos, o goleiro está de posse de bola, o primeiro rente ao solo e o segundo pelo alto, acima de sua cabeça. A posse de bola do goleiro ocorre quando ele toca a bola com uma ou ambas as mãos — não é necessário que ele segure a bola com as mãos para ser considerado que ele está com a posse. Neste momento, ele não pode ser tocado por qualquer jogador adversário. Isto existe para protegê-lo e para que ele possa, com as mãos, defender a sua meta. Logo, ambos os lances deveriam ser anulados por irregularidades. É inadmissível, após tanto tempo decorrido e com o auxílio da VAR, o árbitro dar por validado o segundo lance, já que há falta no Fagner após a cobrança do escanteio. Emídio Marques

Como foram os lances

A primeira polêmica aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo. Lucas Barbosa dividiu com Hugo Souza, ficou com a bola e marcou o gol de empate do Juventude por 1 a 1 àquela altura.