Porto x Benfica Palpite Liga Portugal e Onde Assistir: 06/04/2025

Porto x Benfica palpite: Tudo para acertar seu prognóstico nesse importante clássico válido pela Liga Portuguesa. FC Porto e Benfica jogam no dia 6 de abril de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão.

O Porto entra no duelo em 3º lugar (56 pontos) no campeonato português, bem atrás do Benfica, 2.º com 65 pontos. Para mais, o Benfica chega com a sequência impressionante de 8 jogos sem perder. Já o Porto, embora irregular, vem de uma vitória frente ao Estoril e terá o apoio da sua torcida para tentar encurtar a distância na tabela.

Confira os palpites Porto x Benfica do nosso time.