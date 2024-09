Emiliano se vinga de Jair Ventura e faz dancinha após gol heroico; assista

O argentino balançou os braços enquanto pulava na área técnica — ele deu risada enquanto executava o movimento e fixou o olhar na direção do banco do Juventude.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, não entrou no embalo, mas deu um tapinha nas costas do filho. A dancinha foi repetida por alguns atletas após o apito final.

O perfil do Corinthians nas redes sociais entrou na onda. A conta publicou um vídeo do atacante Pedro Henrique dançando e escreveu "Dançou!" seguido de um emoji com olhos e outro de risada.

O gol garantiu o 3 a 1 dos mandantes, que avançaram à semifinal da Copa do Brasil após 4 a 3 no placar agregado.