Corinthians x Vasco: Palpite, Onde Assistir e Escalações | Brasileirão 2025

❌ Corinthians 1x2 Huracán

🟡 Bahia 1x1 Corinthians

🟡 Corinthians 0x0 Palmeiras

✅ Palmeiras 0x1 Corinthians

✅ Corinthians 2x0 Barcelona

Vasco da Gama:

🟡 Melgar 3x3 Vasco

✅ Vasco 2x1 Santos

❌ Flamengo 2x1 Vasco

✅ Nova Iguaçu 0x3 Vasco

❌ Vasco 0x1 Flamengo





Histórico de Confrontos entre Corinthians e Vasco

As equipes já se enfrentaram 127 vezes, com vantagem para o Corinthians. São 55 vitórias do Timão, 36 do Vasco e outros 36 empates.

O último encontro entre as equipes terminou com vitória do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro de 2024, na Neo Química Arena.