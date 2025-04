Jornal indica desejo de Viktor Gyokeres, do Sporting, em defender o Arsenal na próxima temporada

Viktor Gyökeres voltou a colocar a máscara e foi eleito #PlayerOfTheMatchSCP pelos Sportinguistas ?? pic.twitter.com/ybESPORDUJ

? Sporting CP (@SportingCP) April 4, 2025

Nesta temporada, Viktor Gyokeres tem 43 gols e 11 assistências, em 43 jogos disputados com a camisa do Sporting. O sueco é o artilheiro isolado do Campeonato Português, com 30 bolas na rede em 26 partidas, o dobro do segundo colocado Samuel Aghehowa, do Porto.

Desde julho de 2023 na equipe portuguesa, Gyokeres já entrou em campo 93 vezes, marcou 86 gols e deu 25 assistências.

No entanto, ainda segundo o jornal britânico, o Arsenal não é o único interessado no atacante sueco, que também despertou interesse do Chelsea e da Juventus. Por outro lado, o clube inglês também tem outros alvos para a posição, como Benjamin Sesko (RB Leipzig) e Victor Osimhen (Galatasaray, emprestado pelo Napoli).