Vini, Mbappé e mais 2 do Real escapam de gancho e jogarão na Champions

Para o alívio do Real Madrid, quatro de seus jogadores, sendo três titulares, não foram punidos com suspensão pela Uefa e poderão jogar a ida das quartas de final da Champions, contra o Arsenal, na próxima semana.

O que aconteceu

Vinicius Jr, Mbappé, Rudiger e Dani Ceballos foram julgados pela entidade por "conduta indecente" na comemoração após a classificação sobre o Atleti. Em 12 de março, o Real avançou às quartas batendo o rival nos pênaltis fora de casa, com o zagueiro alemão convertendo a penalidade decisiva. Duas semanas depois, a Uefa abriu uma investigação para analisar a forma como os quatro comemoraram dentro do estádio do adversário.

Vini escapou de qualquer sanção, enquanto os outros três foram multados. Rudiger terá de pagar 40 mil euros (R$ 255 mil), Mbappé, 30 mil euros (R$ 191 mil), e Ceballos, 20 mil (R$ 127,5 mil). Caso qualquer um do trio seja reincidente dentro do período de um ano, será suspenso por uma partida.