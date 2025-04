Flamengo tem retornos de Arrascaeta, Gerson, Wesley e Plata contra Vitória

Arrascaeta, Gerson, Wesley e Plata treinaram na manhã de hoje no Ninho do Urubu. Eles viajaram logo em seguida para Salvador (BA) e se juntaram ao elenco rubro-negro que desembarcou no início da tarde na capital baiana após a viagem a Venezuela.

Flamengo e Vitória se enfrentam às 18h30 de domingo. O jogo é válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia o clube da Gávea ficou no empate em 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã.