O nome que eu escolheria dentre os quatro cotados para a seleção

Afinal de contas, quanto tempo será que Ancelotti ou Mourinho pediriam para se adaptar às características de nossos jogadores?

Ah, e tirar Abel do Palmeiras hoje sequer causaria atrito entre a CBF e o Verdão (e seus torcedores).

Pois, pelo que sentimos, parece haver no clube o entendimento de que o fim do vitorioso ciclo do português no Palestra já esteja mesmo no fim.

No frigir dos ovos, seria a junção da fome com a vontade de comer.

Teríamos, com ele, chances de vencer o Mundial?

Aí acho pouco provável...