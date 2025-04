Jorge Jesus pode resgatar a cultura futebolística da seleção brasileira

Acredito que o Jorge Jesus possa recuperar o prestígio, o respeito e o peso que a seleção brasileira sempre teve.

Mas seria importante que isso se resolvesse logo para o trabalho já começar, porque estamos muito atrasados em relação às grandes seleções do mundo, principalmente da seleção argentina, que é a primeira do ranking da Fifa.

Sentimos essa diferença técnica e tática na pele com a humilhante derrota por 4 x 1.

Precisa acelerar os processos, mas, para isso, precisamos ter alguém com personalidade e moral suficiente para lidar com os jogadores mimados que temos no futebol de hoje.

Uma última coisa: para voltarmos a ter uma forte seleção na Copa do Mundo, os jogadores precisam ir para a Copa pensando só no futebol, e não dividir o foco sendo influenciadores, celebridades, e deixarem a vaidade individual de lado e pensarem no coletivo.

Essa será a missão mais difícil do novo treinador da seleção brasileira.