Renato Gaúcho chega ao Fluminense e promete time com 'alegria e coragem'

Utilização da base. "Sempre gostei de trabalhar com garotos. Por onde eu trabalhei, eu costumava mandar um ou dois dos meus auxiliares a ver jogos na base, acompanhar os garotos e me passar informações. Costumo fazer, sempre que há tempo, e já marquei para segunda-feira, um coletivo com os garotos da base, justamente para poder observar, dar atenção a eles e ver, de repente, se tem alguém promissor que possa estar no profissional".

Férias. "Foram 3 meses. Eu precisava descansar, dar uma relaxada. Ano passado, no Sul, por causa da enchente, foi desgastante. No fim do ano falei com o presidente do Grêmio que independentemente da decisão do clube, eu precisaria relaxar. Procurei aproveitar esse tempo, fiz coisas que não fazia, jogar um futevôlei, tomar um chopp com amigos, curtir a família, cachorro. Coisas normais. Ia dormir um pouco tarde, acordava 11h, 12h. Procurei me divertir um pouquinho no bom sentido. Vi muitos jogos, isso não abria mão, do Brasil e de fora. Estava ligado. Achei que era hora de voltar, estou descansado".

Elenco do Fluminense. "O grupo do Fluminense é qualificado. Aí você me pergunta se pode chegar mais alguém em determinada posição. Isso a gente vai ver no dia a dia. Ver se o clube também tem condições de contratar. Hoje em dia não é fácil encontrar jogadores, e, quando encontra, são jogadores caros. Aí entra a parte financeira também do do clube que eu não sei como é que é, mas aí eu trocando ideias com o presidente, com a diretoria, a gente vê isso. Sempre que a diretoria, o presidente puder me dar um reforço, ele será sempre bem-vindo. A gente nunca pode falar assim: "esse grupo tá fechado". Daqui a pouco tem uma brecha, tem um jogador dando mole ali fora que o clube tenha condições de contratar, que a gente sabe que vai chegar pra nos ajudar... Com certeza a gente vai tentar trazer. Mas isso aí não vai ser toda hora porque é que eu falei e é difícil você encontrar jogadores hoje em dia".

Jogadores que conhece. "O grupo do Fluminense é muito bom. Trabalhei com alguns jogadores, o Thiago Silva, Thiago Santos, Renê, Lima, jogadores que tenho admiração grande. O Fábio é um dos melhores jogadores do Brasil. E temos um xerife, um líder, um cara excepcional, que é o Thiago. Importante ter jogadores assim no grupo, que agregam, que são líderes. São jogadores que conheço. Basicamente conheço 80% do grupo do Fluminense. Por isso aceitei o convite. Tenho certeza do sucesso desse grupo"

Negociação. "Foi rápido. Eu estava em casa voltando de uma consulta médica com minha filha. Tocou o telefone, era o presidente. Falei: "presidente estou dentro do táxi, estou chegando em casa, depois a gente se fala". Era quarta-feira. Cheguei em casa, liguei para ele, queria conversar. Recebi ele na minha casa, trocamos algumas ideias, adiantamos bastante coisa. No dia seguinte, faltavam detalhes, acertamos e ontem dei a palavra final e hoje estou aqui. Tem situações que demoram bastante, tinha uma vontade de trabalhar com ele, com o próprio Paulo. Aceleramos as coisas. Faltavam só um detalhezinhos que eram do meu empresário com ele, mas tudo certo, hoje estou aqui"

Identificação com o Fluminense. "Com o passar do tempo você fica mais experiente. Tive o prazer de vestir a camisa do clube, de conquistar o título de 1995, tive o prazer de conseguir a Copa do Brasil de 2007, infelizmente escapou a Libertadores de 2008. Sempre me senti em casa como jogador e treinador. Tive convites de outros clubes. Esta semana tive uma conversa com uma pessoa que me pediu para não conversar com ninguém, inclusive com o Fluminense. Que domingo esse clube poderia me contactar para contratar e aceitei o Fluminense porque aqui me sinto em casa. Tinha desejo de voltar ao clube, queria trabalhar com o Mário, Paulo e conheço 80% do grupo. Você junta o útil ao agradável. Não tivemos dificuldade para acertar".