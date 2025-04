Francês campeão mundial relaciona má fase do City a divórcio de Guardiola

Campeão mundial com a França, o ex-jogador Emmanuel Petit sugeriu que a má fase do Manchester City na temporada atual está relacionada com o divórcio do técnico Pep Guardiola.

O que aconteceu

Pep Guardiola foi casado por 30 anos com Cristina Serra. Eles decidiram terminar o casamento no último mês de dezembro e deram início ao processo de divórcio em fevereiro, segundo a imprensa espanhola. Para Petit, a queda de produção do City tem relação com a fase conturbada da vida pessoal do treinador.