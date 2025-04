Filipe errou. Juninho tem que ser titular do Fla até a volta de Pedro

Na pior apresentação do Flamengo neste ano, o rubro-negro venceu na estreia na Libertadores, jogando fora de casa. Ótimo resultado. Mas boa parte dos torcedores foi dormir encafifada por causa da atuação muito ruim de sua equipe, diante de um adversário medíocre - que quase empatou no final da partida.

Escalar um ataque com quatro pontas (Bruno Henrique, Michael, Luís Araújo e Cebolinha), com dois deles improvisados, deixando Juninho no banco de reservas, revelou-se um grande equívoco. Que só não resultou num tropeço porque Filipe o corrigiu, no segundo tempo, colocando em campo o artilheiro que, no primeiro toque, balançou a rede.

Juninho é um jogador tecnicamente refinado? Longe disso. Mas aos poucos vai confirmando a qualidade que fez José Boto ir atrás dele, é goleador. Não custa lembrar que foi um gol dele que garantiu o último título carioca.