Dois homens são presos na Espanha após roubar vestiário de time da La Liga

A Polícia prendeu dois homens pelo roubo de vários objetos do vestiário do time principal do Mallorca, da Espanha.

O que aconteceu

O roubo aconteceu enquanto os jogadores estavam em pleno treinamento, segundo o jornal espanhol Marca. O clube preferiu não se manifestar inicialmente, mas o caso vazou na imprensa e alguns dos jogadores afetados foram revelados: o argentino Pablo Maffeo, o espanhol Copete e o eslovaco Dominik Greif.

Foram roubados vários objetos, entre eles correntes de ouro dos atletas. Segundo relataram ao Marca, trata-se de itens que têm grande valor sentimental para os jogadores.