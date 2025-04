Reportagem demolidora e estarrecedora expõe as vísceras da CBF

"A parceria entre o IDP de Gilmar Mendes e a CBF de Ednaldo Rodrigues vai de vento em popa. Até agora, pelo menos seis nomes - vinculados ou indicados pelo instituto - ganharam postos na confederação. Entre eles, estão o chefe de gabinete (Hugo Teixeira), o diretor jurídico (André Mattos) e o diretor financeiro (Valdecir de Souza). A CBF também ganhou uma filial em Brasília, em uma casa no Lago Sul".

"A CBF é uma associação privada sem fins lucrativos. Como não é uma empresa privada convencional, não presta contas para acionistas ou sócios. Como também não é um órgão público e tampouco recebe verba pública, não está sob fiscalização constante do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União".

"Em 2023, último ano de balanço disponível, sua receita líquida passou de 1 bilhão de reais. E vai aumentar substancialmente em 2027, quando entrará em vigor o novo contrato de patrocínio da Nike, de 100 milhões de dólares fixos por ano, ante 35 milhões do acordo atual. Outra grande fonte de renda, tão volumosa quanto os patrocínios, vem dos direitos de transmissão dos jogos. Assim, sem vigilância constante dos órgãos públicos, nem de investidores privados, e com uma montanha de dinheiro em caixa, a CBF tem sido um alvo cobiçado por interessados e interesseiros".

"Luísa Xavier da Silveira Rosa [ex-diretora da CBF e única mulher a ocupar um cargo de direção na história da confederação] testemunhou a contratação de prostitutas para atender convidados em eventos da CBF e ouvia 'todo tipo de comentário misógino".

"A advogada Cyntia Sussekind Rocha, que assina a ação trabalhista de Rosa [contra a CBF], diz que sua cliente não demorou a "perceber que a diretoria que lhe foi dada [por Rodrigues], em verdade, era apenas uma grande jogada de marketing, pois passou a sofrer várias retaliações, esvaziamento de atribuições e todo tipo de humilhação". O primeiro esvaziamento aconteceu quando a arquiteta começou a se inteirar dos contratos de manutenção da Granja Comary. Rodrigues logo decidiu que só Nazareth Filho tomaria conta do assunto. Em seguida, o cartola parou de liberar os pagamentos para as obras sob supervisão de Rosa e começou a demitir funcionários sem comunicá-la. (Até hoje, nenhum dos catorze centros de treinamento foi concluído.)"

"A notícia de que os funcionários estavam sendo espionados [dentro da CBF] caiu como uma bomba. Diretores passaram a se reunir com tevês em volume alto com receio de estarem sendo ouvidos. Um funcionário contratado na época (que continua no emprego até hoje) disse à piauí que, ao receber as boas-vindas, um dos novos colegas de trabalho lhe entregou um bilhete. Dizia: "Cuidado com o que você fala, tem grampo por toda a parte aqui." Desde então, os funcionários evitam almoçar no restaurante da CBF. "Chamamos aquilo de Coreia do Norte", resume um funcionário, que falou à Piauí sob anonimato para evitar represálias funcionais. Procurado, Ricardo Lima não se manifestou".