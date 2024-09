Com Depay na torcida, Corinthians faz no estouro e elimina o Juventude

O jogo começou morno e com poucas chances, até que Romero destravou mais uma vez o placar. Yuri Alberto tocou de calcanhar, Talles Magno rolou e o paraguaio deslocou Gabriel para abrir o placar aos 28 minutos.

A partir daí, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães foi o protagonista. No minuto 31, Lucas Barbosa se antecipou a Matheus Bidu e dividiu a bola com Hugo Souza antes de marcar. O juiz deu o gol, mas voltou atrás no VAR e assinalou falta no goleiro do Corinthians. A revisão durou mais de quatro minutos.

Aos 40, Alan Ruschel bateu escanteio fechado, e Zé Marcos marcou. Duas faltas foram revisadas no VAR, mas a arbitragem optou por confirmar o gol. Zé Marcos se chocou com Hugo Souza e Fagner ainda foi derrubado na origem do lance. A revisão durou sete minutos.

Em desvantagem, o Corinthians se lançou ao ataque e quase desempatou com Yuri Alberto. O centroavante, sozinho, cabeceou para fora no minuto 50.

Corinthians martela e se classifica

O Corinthians voltou para a etapa final com tudo e teve chances logo nos primeiros minutos com Charles e Rodrigo Garro.