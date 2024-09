Emiliano explica Talles fora, se esquiva de dancinha e fala sobre Memphis

André Ramalho herói. "Fico feliz porque não merecíamos passar por isso, sobretudo ele, que vinha buscando o gol. Ele é um dos nossos líderes. A gente não tinha que sofrer tanto porque fizemos muito para passar de outro jeito, mas é o Corinthians, e se não for assim... há um sabor duplo. Estou muito feliz por passar de fase."

Onde Memphis vai jogar? "É um atacante que faz gols e que pode jogar com dois pontas ou com um atacante só. Depende do adversário, do momento do time... aqui no Brasil, há muitos fatores além da tática que precisamos analisar, mas quem joga bem, pode jogar em qualquer posição. Ele é um centroavante que pode jogar como segundo atacante também. A dor de cabeça é um pouco maior, mas é sempre bom ter mais do que menos."

Onde Carrillo vai jogar? "A gente trabalhou um ano e meio com o Carrillo. Já usamos ele como 3° volante, de ponta e só com um volante do lado... é um cara multifuncional e tem experiência para isso. Além disto, tem muita qualidade. Isso nos dá um leque de possibilidades, já usamos nestas três posições. Ele é inteligente e vai se adaptar facilmente ao grupo."

Classificação justa? "Nos dois jogos, eles tiveram quatro situações, e as quatro por erros nossos. Aqui, só um time quis jogar, fomos protagonistas. Não fomos tão claros no 1° tempo, mas sempre jogamos no campo rival e tivemos chances. Fomos muito superiores ao rival."

Prioridade mantida. "Estamos no Corinthians. É o maior time do Brasil e precisamos brigar por tudo. A prioridade é o Brasileirão, mas quando você vai passando e o grupo vai ganhando confiança, precisa brigar por tudo. Voltamos a falar: a prioridade é o Brasileirão."

Loucura em Itaquera e dancinha. "Sabemos que teríamos apoio total da torcida, jogar aqui dentro é muito especial para nós — e para o adversário. Sabemos que contamos com isso durante os 90 minutos, eles apoiam como não acontece em nenhum outro estádio do mundo. Sobre o gol: apenas comemorei um gol, estava feliz. Fico contente pela classificação."