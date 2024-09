Flamengo precisa de relatório da CBF para pedir grana à Fifa por Pedro

Vice de futebol do Fla, Marcos Braz pediu "bom senso" da CBF. O dirigente salientou que o departamento jurídico já está debruçado no caso.

Posso informar que já solicitamos que o departamento jurídico entrasse no caso. Estamos recortando algumas informações que vão estruturar a parte jurídica do que o Flamengo vai pedir. Não é de uma hora para outra que se apresenta os relatórios médicos e outros processos para que isso seja inserido e fazer o requerimento na CBF. Claro que não é uma decisão rápida, mas como a gente acredita no bom senso da CBF, ela vai entender a perda do Flamengo Marcos Braz

Como é a burocracia com a Fifa?

A Fifa tem um administrador terceirizado para receber as reclamações dos clubes, chamado de QuestGates. Ele que gere o Programa de Proteção ao Clube.

O clube precisa abrir um chamado por meio de um site, no qual ele submeterá todos os documentos exigidos para comprovar a lesão, a gravidade e a perspectiva de longa duração do período de tratamento do jogador. Isso envolve até fotos.

É preciso que um médico da seleção assine uma espécie de atestado, além de anexar os resultados dos exames de imagem. Os dados dos médicos do clube e da seleção precisam ir junto à solicitação.