Mancini aprova Filipe Luís na seleção e defende técnicos brasileiros

Mancini também torce para que o ex-companheiro tenha sucesso em sua carreira tanto no Brasil como no futebol europeu. O técnico do Goiás vê em Filipe Luís uma oportunidade de que os treinadores brasileiros voltem a ter espaço fora do país, podendo até conseguir uma vaga na Seleção Brasileira.

"Seria fantástico (na seleção). Até porque nós precisamos renovar a todo instante e, hoje, o Filipe é da nova geração. Eu acho que seria muito importante que ele emplacasse para mostrar que nós temos muita gente boa no Brasil. O brasileiro é bom, competente, trabalha, mas nós tivemos uma defasagem quando a Uefa começou a pedir as licenças. Até nós fazermos as licenças aqui, perdemos o mercado do exterior e somos atacados internamente. Então seria muito bom que o Filipe Luís se fortalecesse no Flamengo, como um possível técnico de seleção brasileira, para que a gente comece a mudar essa história", finalizou Mancini.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar todas as semanas no canal do UOL Esporte no YouTube.