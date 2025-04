Mancini revela pedido de Filipe Luís antes de assumir o Flamengo

O técnico Filipe Luís vai iniciar sua primeira Libertadores no comando do Flamengo nesta quinta-feira, contra o Deportivo Táchira. Com um bom início de carreira como técnico, Filipe Luís se preparou para assumir o cargo após a aposentadoria, chegando a pedir ajuda a um velho conhecido.

Companheiros no Figueirense, quando o ex-lateral esquerdo estava iniciando sua carreira, Filipe Luís e Vagner Mancini mantiveram boa relação desde então. Tanto que, quando o atual treinador do Goiás comandava o América-MG, recebeu um pedido do colega para compartilhar conhecimento, como contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"Eu estava no América-MG e nós empatamos com o Flamengo no Maracanã, jogando com uma marcação alta que deu certo. A hora que terminou o jogo, o Filipe Luís foi no banco me dar um abraço, que nós sempre fazemos isso. Aí ele pediu para passar uma semana comigo lá no América só para entender essa marcação alta. Acabou não dando tempo, porque ele já assumiu o sub-17 do Flamengo e agora está no profissional", afirmou Mancini ao Zona Mista.