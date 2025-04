Mauro Cezar: Vasco tem direito a jogar em casa, mas torcida única jamais

O Rio de Janeiro tem uma série de problemas, é milícia, é o tráfico, violência, um monte de coisa, mas ele tem uma coisa do futebol que é muito simbólica, que é você pode ir num jogo do Vasco contra o Flamengo com a camisa do Vasco ou do Flamengo, andar nos arredores do Maracanã e assistir lado a lado se você quiser ficar em um setor misto. Fla x Flu é a mesma coisa.

Mauro Cezar

O colunista destacou que a adoção de torcida única nos clássicos paulistas gerou intolerância entre torcedores, não resolveu o problema da violência e foi um retrocesso no futebol do estado.

Aqui em São Paulo, com a torcida única, se desenvolveu uma intolerância. Já existem gerações de torcedores mais jovens que não admitem que alguém use a camisa do rival no dia do jogo em que ele é mandante.

Isso é um absurdo, um retrocesso, um atraso e eu sou veementemente contra isso não importa aonde.

O colunista ressaltou que o Vasco tem direito de jogar em casa, desde que cumpra os critérios de segurança requeridos pela PM do Rio de Janeiro e pela CBF. Mas com torcida única, jamais.