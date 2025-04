Deportivo Tachirá x Flamengo: onde assistir ao jogo pela Libertadores 2025

Os cariocas somam três títulos na competição continental e confiam no bom retrospecto de Filipe Luís à beira do campo. As últimas conquistas foram em 2019 e 2022.

O Flamengo estreou com empate no Brasileirão 2025 no fim de semana. No Maracanã, a equipe ficou no 1 a 1 contra o Internacional.

Deportivo Tachirá x Flamengo -- Copa Libertadores 2025