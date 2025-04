Relação do Fla com Venezuela tem acolhimento a refugiados indígenas no Pará

No Ninho do Urubu, acabou não passando no teste. Isso, porém, não o fez desistir do sonho de ser jogador de futebol.

Ele viajou para o Rio de Janeiro, não passou, mas ficou super feliz por ter ido e participado. Não desistiu desse caminho. O futebol o ajudou bastante na adaptação ao novo país e à nova língua. Fez amigos. Ele também estuda aqui na cidade em uma escola pública. Está no 7º ano. Ele tem um irmão mais novo, o Norberto (mesmo nome do pai), de nove anos. Ele vai ser matriculado na escolinha do Flamengo também.

Norberto Warao, o pai

Povo Warao é maioria entre refugiados indígenas no Brasil

O povo Warao é maioria entre os refugiados indígenas no Brasil. Num total de cerca de 11.500, aproximadamente 7.500 são desta etnia. Eles estão espalhados, principalmente, por estados como Alagoas, Pará e Roraima, segundo dados da Acnur.

Hoje, cerca de 1.200 Waraos vivem no Pará, sendo muitos deles em Ananindeua, cidade da escolinha do Flamengo que Greyver atua.

Pai do menino, Norberto explica o que o motivou a deixar a Venezuela com sua família e se refugiar no Brasil.