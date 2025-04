Favoritos? Brasileiros tropeçam em estreias, e argentinos são carrascos

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras contou com o brilho de Cano e venceu o Once Caldas por 1 a 0 na Colômbia. O argentino não só fez mais um gol na maior vítima da sua carreira -- 12 no total -- como também passou Fred e se tornou o maior artilheiro do Flu em torneios continentais.

Vasco

O Vasco até começou bem, abriu 3 a 1, mas cedeu o empate por 3 a 3 ao Melgar, fora de casa, na Sul-Americana. Coutinho teve atuação de destaque, mas o Cruz-maltino não resistiu à pressão do rival no fim.

Cruzeiro

A Raposa segue sem empolgar. Na Argentina, o time treinado por Leonardo Jardim levou pressão do início ao fim e tomou um gol no último lance, que deu a vitória por 1 a 0 ao Unión Santa Fé.

Atlético-MG

O Galo foi à altitude de Cusco e saiu do jogo contra o Cienciano com um 0 a 0. As duas equipes tiveram chances, mas não conseguiram fazer o gol da vitória.

Grêmio

O Imortal venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1, fora de casa. Arezo colocou o Grêmio na frente, Santander empatou em vacilo da defesa, mas Braithwaite teve estrela e decidiu a partida.

Vitória

O Leão da Barra encontrou muitas dificuldades para empatar com a Universidad Católica (EQU) por 1 a 1, em casa. O time baiano saiu atrás, contou com uma expulsão e só conseguiu a igualdade no placar em uma cobrança de pênalti.