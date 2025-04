'Super Bowl? do Belo: show antecede jogo do Flamengo e Corinthians na Globo

Show do cantor Belo vai anteceder o jogo entre Flamengo e Corinthians, que será disputado no Maracanã, no dia 27 de abril.

Como vai ser

O "Super Bowl" do Belo e a transmissão do clássico entre os times do Rio e São Paulo vão fazer parte da programação especial de 60 anos da Globo.

No mesmo dia, o pré-jogo, sob o comando de Luís Roberto, será maior. "Vai ser um pré-jogo histórico porque vai falar da relação da Globo com o esporte, com o futebol ao longo desses 60 anos. A primeira transmissão da Globo aconteceu no Maracanã e esse jogo vai ser no Maracanã. É Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro".