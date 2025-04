Seleção observa jogos, ainda à procura de técnico para data Fifa de junho

A rota de observações nos estádios começa pelo Botafogo x Juventude, sábado, no Nilton Santos.

Depois, o pessoal da seleção vai ver Flamengo x Central Córdoba, no Maracanã, quarta-feira.

Ao site da CBF, Rodrigo Caetano reforçou que os relatórios irão abastecer o futuro técnico da seleção brasileira.

A ideia da da diretoria da entidade é contar com o novo treinador na data Fifa de junho, quando o Brasil enfrenta Equador (fora) e Paraguai (casa).