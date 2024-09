Dorival narra lesão de Pedro: 'Deu para perceber que era algo grave'

"Tomamos alguns gols, a maioria foram na bola parada, faz parte do espetáculo. É um princípio que tem que ser trabalhado na exaustão. Durante a Copa América, no início dela, existia preocupação grande pelo 3 a 3 com a Espanha e um 3 a 2 contra o México. Aquilo soa como um problema negativo, uma situação muito negativa. Acredito sempre no equilíbrio entre os compartimentos. Tivemos que acelerar o processo para a equipe ser mais organizada, ao mesmo tempo com capacidade de ser dinâmica do meio para frente. Esse dinamismo combinado com individualidades que nós temos. Engraçado que na Copa América tivemos defesa segura e devemos de repente em criação. Contexto diferenciado pela metragem de campo, que dificultou todas as equipes, mas as equipes de posse e que queriam criar tiveram mais dificuldade. Tivemos coisas positivas, queríamos uma posição melhor e não alcançamos. Ficamos no meio do caminho por disputa de penalidades, aconteceu com outras equipes e poderia acontecer com a campeã do torneio".

Luiz Henrique, Estêvão e Rodrygo

"Essa pergunta abre possibilidade de consideração importante. Questionavam o Raphinha e agora, pelos dois últimos jogos, cobram a ausência dele. Raphinha está suspenso junto com Joelinton e Gabriel Jesus. As colocações mudam. A cobrança era grande sobre o Endrick e, depois do último jogo, alguns questionamentos. Pedimos paciência com esses garotos. São meninos de muita capacidade, não estão aqui por acaso e foram bem observados. Luiz com número de jogos maior, mas Estêvão tem potencial altíssimo e se espera muito dele. Temos que ter tranquilidade, paciência, é momento de transformação em que eles saem de situação de clube para seleção com responsabilidade grande pelo momento. Temos que ter paciência e passar tranquilidade para que eles desenvolvam o melhor em campo".

Endrick e jovens assumindo mais responsabilidade

"São essas mudanças que todos cobraram, exigiram e vêm acontecendo. Não existe mudança desse tipo com resultado imediato. Garotos saem de uma condição para o protagonismo. Endrick não é titular de um dos maiores clubes do mundo, mas está num elenco de 20 jogadores de contexto mundial. Se atua 90 ou 100 minutos com mesmo tempo amanhã ou depois, é um fato que não levo muito em conta. Estão em início de temporada a maioria, são poucos jogos. São jogadores de vivência e experiência, mesmo os mais novos. Já têm capacidade de dosar a condição necessária se tiver que ficar 90 minutos no jogo".

Retorno a Curitiba e estreia nas Eliminatórias