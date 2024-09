Qual passo a passo do Flamengo até receber grana da Fifa por lesão de Pedro

Para efetivamente receber da Fifa a compensação pela lesão de Pedro na seleção brasileira, o Flamengo vai ter que cumprir um processo burocrático. Isso envolve apresentação dos exames e todas as informações em, no máximo, 28 dias após o rompimento do ligamento do joelho esquerdo do atacante. Ou seja, o Fla tem menos de um mês para mandar a documentação toda.

Como o clube faz o pedido?

A Fifa tem um administrador terceirizado para receber as reclamações dos clubes, chamado de QuestGates. Ele que gere o Programa de Proteção ao Clube.

O clube precisa abrir um chamado por meio de um site, no qual ele submeterá todos os documentos exigidos para comprovar a lesão, a gravidade e a perspectiva de longa duração do período de tratamento do jogador. Isso envolve até fotos.