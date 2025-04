Ronaldo dá 'solução' para camisa 9 da seleção e vê time sem coragem

Ronaldo Fenômeno acredita que Pedro, do Flamengo, tem tudo para ser o camisa 9 da seleção brasileira.

Ronaldo citou Pedro ao ser questionado por Casagrande sobre quem poderia ser o 9 da seleção. O próprio comentarista se adiantou ao dizer que gosta do atacante flamenguista, e o Fenômeno concordou.